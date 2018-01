Sobral: Vereador Giuliano Vasconcelos deve liderar o grupo da oposição na Câmara

Vereadores de oposição da Câmara de Sobral, formado pelos partidos MDB e SD, escolheu, na última sexta-feira (26), o advogado Giuliano Vasconcelos como líder do grupo. O nome do parlamentar sobralense foi definido durante um almoço com o Deputado Federal Moses Rodrigues (MDB/CE), e que reuniu lideranças políticas locais, como o Coordenador do DNOCS no Estado do Ceará, Hermenegildo Sousa Neto, além dos empresários Oscar Rodrigues, Daniel Rodrigues e Gladstone Ponte.





Com a escolha, Giuliano Vasconcelos deve ocupar a função de líder de oposição que durante o ano de 2017 foi ocupada pelo vereador Zé Vital. ”Ser líder da oposição representa ainda mais compromisso e responsabilidade em legislar em favor dos sobralenses. Representa ter um olhar mais crítico e aguçado sobre o trabalho do poder executivo municipal, pois o grupo que está no poder há mais de 20 anos se mostra a cada dia mais acomodado e sem capacidade para gerir nossa cidade. Juntamente com meus colegas vereadores da oposição vamos contribuir voluntariamente e com entusiasmo na busca por uma cidade mais justa e desenvolvida”, destacou Giuliano Vasconcelos.