SORTUDO: Apostador de Tianguá ganha sozinho mais de R$ 2 milhões na Quina

O apostador no Interior do Ceará acertou os cinco números do sorteio.

Os números sorteados foram 11, 21, 39, 59 e 62 (Foto: Thiago Gadelha).





Um apostador de Tianguá, na Serra da Ibiapaba, acertou sozinho as cinco dezenas do concurso 4582 da Quina, realizado nesta terça-feira (16), e vai levar R$ 2,3 milhões. Os números sorteados foram 11, 21, 39, 59 e 62. O sorteio foi realizado em Itaupeva, São Paulo. O valor do próximo prêmio é de R$ 600 mil.





Quina - 5 números acertados





1 aposta ganhadora, R$ 2.306.393,73





Quadra - 4 números acertados





49 apostas ganhadoras, R$ 9.501,36





Terno - 3 números acertados





5714 apostas ganhadoras, R$ 122,52