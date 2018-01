Tenente do Exército sofre tentativa de assalto ao sair de pizzaria e mata um dos bandidos

Um oficial do Exército Brasileiro reagiu a uma tentativa de assalto na noite desta quarta-feira (10) e acabou matando um dos criminosos que o abordaram na saída de uma pizzaria, no bairro Sapiranga-Coité. Outro assaltante, que já estava dentro do carro do militar pronto para roubar o veículo fugiu ao ver o comparsa baleado.





Era por volta de 21 horas, quando o militar (identidade preservada) saía do estabelecimento comercial com uma pizza nas mãos. Ao se dirigir para seu carro foi atacado por uma dupla armada. Os criminosos obrigaram o tenente a entregar as chaves do carro. Ele obedeceu, mas teve a habilidade de sacar sua arma e atirar contra os ladrões.





Um dos bandidos baleados caiu morto próximo ao carro do militar, ele usava um simulacro de pistola; enquanto o comparsa, que já estava dentro do automóvel, quebrou um dos vidros laterais e fugiu, deixando para trás o parceiro de crimes, que teve morte imediata.





Mais crimes





Além do caso ocorrido na Sapiranga-Coité, a Polícia registrou mais 16 assassinatos na Grande Fortaleza na quarta-feira





Na Capital, os homicídios ocorreram nos seguintes bairros: Antônio Bezerra (Viaduto da Avenida Mister Hull), Mondubim (Rua Joaquim Alfredo), Vila Manoel Sátiro (Rua Creuza Roque), Cristo Redentor (Rua Felipe Camarão), Álvaro Weyne, Granja Lisboa, Benfica (Rua Caio Prado), Passaré (Avenida dos Paraoaras), Elleri (Rua Almeida Filho), e Carlito Pamplona (Rua Pedro Artur).





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) foram mais seis assassinatos nos seguintes Municípios: Caucaia (nos bairros São Miguel e Bom Jesus), Guaiúba, Pacajus (bairro Banguê) e Maranguape (bairro Outra Branda).





No Interior do estado, as autoridades registrada nesta quarta-feira (10) nos municípios de Mauriti (bairro Bela Vista) e Varjota (Centro).





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro