TRAGÉDIA EM IRAUÇUBA: CRIANÇA MORRE VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta segunda-feira, dia 29, na BR 222, na localidade de "Campinas", município de Irauçuba.





Um carro da secretaria de saúde da Moraújo seguia com pacientes para a cidade de Fortaleza, quando se envolveu em um terrível acidente com uma carreta. Uma criança morreu no local. O motorista da "ambulância" ainda chegou a ser socorrido para o hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





A criança residia no distrito de Campanário, município de Uruoca.

Motorista da secretaria de saúde de Moraújo





