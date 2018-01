Tragédia: Helicóptero da Globo cai em Recife, e duas pessoas morrem

Chovia no momento da queda



Um helicóptero da TV Globo caiu, nesta terça-feira (23), na praia do Pina, em Boa Viagem, em Recife. Duas pessoas morreram e uma ficou ferida.





A terceira vítima foi encaminhada para o Hospital da Restauração, na região central da capital, e está em estado gravíssimo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) segue nas buscas por uma quarta vítima do acidente – ainda não se sabe as causas da queda.





Segundo informações do portal G1, a aeronave era pilotada pelo comandante Daniel Galvão. Também estariam a bordo o operador de transmissão Miguel Brendo e a sargento Lia, supervisora da empresa proprietária do Globocop. De acordo com a publicação, o avião pertencia à empresa Helisae, que prestava serviços para a Globo há mais de 15 anos.





Em tempo





A informação foi confirmada ao site da revista Exame pelo Corpo de Bombeiros de Pernambuco.