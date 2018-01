TRAGÉDIA NO INTERIOR: MULHER DESFERE FACADA NO PESCOÇO DE COMPANHEIRO, EM SEGUIDA É MORTA POR ELE

Na Vila de São Miguel, distrito de São Miguel, no município de Quixeramobim, um indivíduo matou a própria companheira com golpes de faca.





A agricultora Antonieta Pereira do Nascimento e o agricultor Antonio Egilane Silva, começaram uma discussão por motivos banais, revoltado e sem motivo suficiente para tamanha injusta agressão, a mulher teria agredido o esposo com uma facada na garganta, momento em que ele sacou uma faca e também desferiu uma perfuração no abdômen da esposa.





Antonio fugiu do local, sendo ela socorrido por populares, mas veio a óbito devido a gravidade da lesão.





O crime foi registrado pela Delegacia Regional plantonista de Quixadá, mas o inquérito será remetido para a Delegacia de Polícia Civil de Quixeramobim, responsável pela área.





Fonte: Revista Central

Foto ilustrativa