Tragédia no Maranhão: homem tentou se matar, mas errou o tiro e acertou em dois sobrinhos e um morreu no local

O fato foi registrado na manhã desta sexta-feira (12) na cidade Pastos Bons. Um homem conhecido por "Cazumbira", tentou o suicídio, mas ele errou o tiro contra a própria cabeça e a bala atingiu o pescoço de um sobrinho de 06 anos que morreu no local. Na segunda tentativa de suicídio, uma menina que estava acompanhando o irmão saiu ferida.





Com informações do Blog do Luis Cardoso