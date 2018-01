TRAGÉDIA! RADIALISTA LUIZ SIQUEIRA PERDE IRMÃ, CUNHADO E SOBRINHO EM TRÁGICO ACIDENTE DE TRÂNSITO NO ESTADO DO PIAUÍ

Acidente mata três pessoas da mesma família que moravam em Barreiras.





Um acidente hoje ( 11 ) a tarde na BR 135, distante a 100 km. da cidade de Bom Jesus do Piauí, entre as localidades de Eliseu Martins e Canto do Buriti matou três pessoas e deixou duas feridas da mesma família.

Morreram no acidente o sargento aposentado do exercito José Rodrigues Vieira, a esposa Antônia Matos Vieira e a filha Muriel Vieira.

Ana Luíza ( 4 anos ) e Vitor (8 anos ) que também estavam no carro e conseguiram sobreviver.





Segundo informações ainda não confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal a família viajava para passar férias na cidade de Crateús no Ceará em um Nissan Versa e teria sido atingindo por outro carro, um gol preto que estava vindo na mão contraria e teria desviado de um buraco batendo fortemente no carro o Sargento Vieira.





O Motorista do Gol que seria da cidade de Barbalha no Ceará também morreu no local.