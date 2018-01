Três homens são mortos em Cascavel na quarta chacina no Ceará em 25 dias de 2018

O crime ocorreu no fim da noite passada, quando dois bandidos invadiram duas residências no Distrito de Guanacés e eliminaram sumariamente as vítimas. Segundo a PM os atiradores já estão identificados e são membros de uma facção.





Ceará registrou na noite desta quinta-feira a quarta chacina do ano em apenas 25 dias. Três homens foram executados a tiros em duas casas localizadas no Distrito de Guanacés, na zona rural do Município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os corpos foram encontrados por volta de 23h30 após a Polícia ser acionada pelos moradores da comunidade que, apavorados, se esconderam dentro de suas residências até a chegada da PM.





Segundo a Polícia, dois bandidos armados com pistolas de calibre 380 arrombaram a primeira casa e mataram primeiramente um homem identificado como Gilson Ferreira da Silva 34 anos, que já tinha antecedentes criminais. Ele foi executado no quarto.





Logo depois, os meses criminosos invadiram a segunda casa, próxima à primeira, e assassinaram dois homens. Um deles identificado como José Célio Costa de Lima, 40 anos; e outro que a Polícia identificou apenas por Antônio Alves.





“Só não morreu mais gente na segunda casa porque as pessoas se trancaram em um dos quartos e colocaram o guarda-roupa escorando a porta, senão iriam morrer umas nove pessoas”, contou o sargento PM Dias, comandante do Destacamento da PM de Cascavel, que atendeu à ocorrência. Segundo ele, os dois criminosos já estão identificados, pois foram reconhecidos pelos moradores. São dois membros de facções criminosas conhecidos pelos apelidos de “Neguinho do Jó” e “Cará”.





Os moradores disseram que os dois homens estavam a pé, mas, segundo a Polícia, certamente um carro estava nas proximidades parado para dar fuga aos matadores. “Eles chegaram perguntando por uma pessoa e não a encontraram. Mesmo assim, invadiram a primeira casa e mataram a primeira vítima, que era parente de quem eles buscavam. Depois, invadiram a outra residência e executaram os outros dois”, completa o militar.





Chacinas





Com o caso ocorrido nesta quinta-feira em Cascavel, sobem para quatro as chacinas no Ceará, desde a publicação de uma portaria do secretário da Segurança Pública, André Costa, que considera chacina homicídios com três ou mais mortos.





Veja a seguir, as chacinas no Ceará em 2018:





1 – Dia 8 de janeiro – Quatro homens são mortos, a tiros, dentro de uma casa, na localidade Serra Pelada, na zona rural de MARANGUAPE.





2 – Dia 10 de janeiro – Três jovens são executados a tiros quando cuidavam de animais que iriam participar de uma vaquejada, na cidade de HIDROLÂNDIA.





3 – Dia 18 de janeiro – Três homens são seqüestrados de uma casa, na zona rural, e horas depois, encontrados algemados e mortos, crivados de balas, em uma estrada de terra na zona rural do Município de FORTIM.





4 – Dia 25 de janeiro – Chacina com três homens mortos em duas residências no Distrito de Guanacés, na zona rural de CASCAVEL.