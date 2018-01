Três pessoas da mesma família são assassinadas em Fortaleza

Marido, mulher e cunhada foram as vítimas.

A polícia registrou um triplo homicídio na manhã desta segunda-feira (29), no bairro Parque Santa Fé, em Fortaleza. As três vítimas são da mesma família.





Segundo a polícia, as vítimas foram identificadas como Lara Moreno e Rogério Dantas, marido e mulher, pais de três filhos pequenos, e Rosalene Dantas, irmã de Rogério, todos foram executados.





De acordo com a Polícia, Rosalene foi levada do início da rua de onde ela morava até o final da mesma rua onde o irmão morava com a polícia esposa e os filhos, quando chegaram na casa de Rogério, o grupo que veio para praticar o crime mandou que eles deixassem as crianças e fossem para o lado de fora de casa, Lara estava amamentando o filho mais novo, de meses de vida, todos foram colocados para fora e assassinados tiros de fuzil 765.





A polícia não soube informar a motivação do crime, mas relatou que de acordo com a população os três seriam cidadãos. O crime teria ocorrido por volta da meia-noite, mas só as duas da manhã que a PM encontrou os corpos, após fazerem patrulhamento pelas ruas do bairro.





A polícia informou que recebeu a informação que uma jovem tinha sido levada por homens armados, daí eles caíram em campo tentado encontrar essa vítima, quando encontraram os três já estavam mortos. A população não chamou a polícia com medo, disseram que não podem falar nada, que é perigoso até chamar a PM para o local.





Depois de um final de semana violento em Fortaleza, com uma chacina que vitimou 14 pessoas no bairro Cajazeiras, a semana começa com mais um crime bárbaro na capital cearense.