Na manhã desta quarta-feira (17), por volta das 9h, um trio armado praticou um assalto a um vendedor no distrito de Jaibaras, precisamente em um mercantil no bairro Barragem. Os criminosos estavam armados com armas de fogo. Os assaltantes levaram todo o dinheiro do vendedor e seu celular.





Os indivíduos estavam em uma motocicleta, e fugiram logo após o roubo, tomando rumo ignorado.