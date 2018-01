VÍDEO - Tumulto e desentendimento no meio do transporte coletivo do Mercado Central de Sobral

A falta de um diálogo esclarecedor entre fiscais da Prefeitura, agente da Guarda Civil e um motorista de uma das topic, que faz a linha entre Mercado Central e o Conjunto Nova Caiçara, acabou gerando um princípio de confusão, ameaças, desentendimento e passageiros irritados.

O clima ficou tenso, quando os fiscais chegaram ao ponto de parada no mercado, para prender o motorista e apreender o veículo, que segundo a denúncia encontra-se em situação irregular.

O fato é que durante os meses que antecederam as eleições em que Ivo Gomes foi eleito, a fiscalização fez vistas grossas, e, agora que acabar de vez com que este tipo de transporte que a Prefeitura de Sobral, não teve competência para regularizar. Em situação idêntica, segundo testemunhas estão todos os veículos, que faz este tipo de transporte coletivo na cidade. “O que existe é um documento que assegura o transporte de passageiros, mas nada que diga que estão todos dentro da lei”, reclamava ao BLOG WILSON GOMES, uma das pessoas envolvidas no sistema de transporte. Mesmo com a apresentação do documento, que legaliza o serviço, não foi possível evitar o reboque do micro-ônibus para o pátio do Detran, mesmo com documentação do veículo em dia.

Via Wilson Gomes

Vídeo Wellington Macedo