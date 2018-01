NOVA CHACINA: Dez presos são assassinados em rebelião na Cadeia Pública de Itapajé

Pelo menos dez presos foram assassinados em uma rebelião na Cadeia Pública de Itapajé (a 130 km de distância de Fortaleza), na manhã desta segunda-feira (29), segundo informações da Polícia Militar do Município.

A rebelião começou por volta de 8h30. Presos ligados a uma facção criminosa conseguiram se soltar e mataram os rivais cruelmente. Nove presos morreram no local e outro foi levado ao hospital de Itapajé, mas também não resistiu aos ferimentos.





Um policial militar entrevistado afirmou que a situação é tensa e a PM está trabalhando para conter os ânimos dos presos que permanecem na Cadeia Pública. Até o momento, não há registro de fugas.





Para conter a rebelião, a Polícia Militar de Itapajé contou com reforço de policiais de Irauçuba, Uruburetama, Umirim e Itapipoca. Batalhões especializados da PM também estão em deslocamento para o Município.





A Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus) confirmou a morte de dez internos da Cadeia Pública de Itapajé. "Os internos iniciaram uma briga entre grupos rivais que resultou nas mortes. Policiais do município e agentes penitenciários do Grupo de Operações Regionais realizaram a intervenção, controlando a cadeia", afirmou a Pasta, em uma breve nota.