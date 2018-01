UNINTA divulga balanço de atendimentos dos projetos sociais

Após o recesso administrativo de final de ano, a direção do Centro Universitário Inta (UNINTA) divulgou balanço das atividades relacionadas aos projetos sociais que atendem a comunidade sobralense. Somando os atendimentos da Clínica Escola de Fisioterapia, do Núcleo de Atendimento e Práticas Integradas (NAPI), da Clínica de Psicopedagogia e do Projeto Laços de Família foram realizados mais de 18.600 atendimentos gratuitos a população sobralense.





Os serviços relacionados à saúde da família como prevenção ginecológica, imunização, pilates para gestantes, orientação nutricional, farmacêutica, psicológica, jurídica, assistência social, fisioterapia, entre outros são oferecidos através do NAPI, que no ano de 2017 realizou 6.877 atendimentos à comunidade sobralense. Segundo a direção do UNINTA, em 2018 o NAPI ganhará novas instalações, o que ampliará sua capacidade de atendimento e ofertas de procedimentos.





A Clínica Escola de Fisioterapia, sozinha, efetuou o total de 9.123 atendimentos. O espaço serve ao público em geral e desenvolve ações relacionadas às práticas de trauma-ortopédica, neurológica, pediátrica, cardiovascular, pneumofuncional e também atende pacientes da área desportiva e pacientes com distúrbios hematológicos. A clínica, além de proporcionar os serviços gratuitos, oferta seus serviços na modalidade particular, por meio de convênios com plano de saúde, onde todos os procedimentos são realizados ou acompanhados por fisioterapeutas profissionais.





O Projeto Laços de Família, que é realizado por meio da parceria do UNINTA com a Defensoria Pública do Estado, oferece há 3 anos ações de mediação familiar e orientações jurídicas, além de assistência social e psicológica. Em 2018 o Laços de Família superou a meta anual e viabilizou 1.383 atendimentos. Já a Clínica de Psicopedagogia registrou de janeiro a dezembro o total de 1.383 atendimentos relacionados a orientação, aconselhamento e acompanhamento.





No total o UNINTA desenvolve mais de 25 projetos sociais, o que contribui para o reconhecimento e a renovação, pelo terceiro ano consecutivo, do Selo de Instituição Socialmente Responsável, que é chancelado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES).