UNINTA - Encontro Presencial EaD

Nesta segunda-feira (08), o Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou o Encontro Presencial EaD do Polo Sobral. O evento, que acontece duas vezes ao ano, reuniu cerca de 300 estudantes de todos os cursos a distância, no Centro de Convenções de Sobral. Estiveram presentes acadêmicos que residem em Alcântaras, Sobral, Crateús, Massapê, Monsenhor Tabosa, Itapajé, Novo Oriente, Senador Sá, Reriutaba, Tranqueiras do Ceará, Ipixuna e Boa Vista do Gurupi de Maranhão, Jacundá e Viseu do Pará e Parnaíba do Piauí, dentre outros municípios.





A abertura do evento foi realizada pelo Pró-Reitor de Educação a Distância, Prof. Lindomar Jémison Moura, que deu as boas vindas aos acadêmicos. A palestra magna foi ministrada pela Profa. Ana Paula Bastos Paiva, que abordou o tema "Acadêmicos da EaD: desafios, possibilidades e perspectivas". O evento contou também com a participação e organização do Coordenador do Polo Ead Sobral, Prof. Harley Gomes de Sousa, e dos professores Iranildo Oliveira e Josiane Konrad.





O Diretor de Gestão Administrativa e Acadêmica, Prof. Dr. Hamilton Vale Leitão nos falou sobre a participação dos estudantes. "Ficamos felizes porque são pessoas que vem de vários lugares da região, então percebemos a seriedade que eles veem na educação. É um momento fundamental para sabermos quais são as dificuldades e os desafios encontrados, assim podemos melhorar cada vez mais a qualidade do nosso ensino."





A acadêmica do 5º semestre de Pedagogia, Jodeia dos Santos, veio de Viseu, no Pará. "Mesmo com as dificuldades, conseguimos chegar até aqui. O curso está sendo ótimo. Eu sou professora há mais de 10 anos, mas só tenho o magistério técnico, então eu resolvi fazer a graduação", comentou.





A programação do evento que se encerra no dia 9 de janeiro incluiu palestra, fórum Interdisciplinar, apresentação de seminário, painel de exposição de práticas e vivências acadêmicas, colóquio de estágio e entrega de certificados.