URGENTE! HARLLEY PRECISA DE UMA CIRURGIA PARA NÃO PERDER O BRAÇO

"Bom,esse é Harlley ele mora em Sobral CE e sofreu um grave acidente de trânsito e como você vê na imagem ele chora de dor, dores horríveis e diárias. Harlley teria que fazer essa cirurgia no máximo dez dias após o acidente e já se passaram quatro meses e nada foi feito, o mesmo quando consegue dormir, é à base de remédios, o que mais nos preocupa é que Harlley pode até perder seu braço, pois o osso se partiu em várias partes inclusive uma das partes ficou no acidente. A cirurgia é um pouco cara e sozinho Harlley não tem condições. O que acha de ajudar Harlley? O pouco pra você vai ajudar muito à ele! Eu conto com sua ajuda!"