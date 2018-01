VAMOS AJUDAR: PIAUIENSE DESAPARECEU NA PRAIA DO MACEIÓ, EM CAMOCIM

O piauiense Gabriel Simeão da Silva Neto, 42 anos, residente na cidade de Terezina-PI, está desaparecido desde o último domingo 21. O homem que sofre de problemas psiquiátricos veio para a Praia do Maceió/Camocim, em uma excursão com vários amigos. Ele foi visto pela última vez na Praia do Maceió e de lá pra cá não se teve mais notícias de seu paradeiro. A família pede desesperadamente para quem tiver informações que leve a seu paradeiro entrar em contato pelo número (86) 9 9535-0438 ou então para o 190. Via Camocim Polícia 24 h

