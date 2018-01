Vestibular de Férias do UNINTA é marcado pela inclusão social

Na manhã do último domingo (21) o Centro Universitário Inta (UNINTA) realizou o vestibular de férias 2018.1, que reuniu centenas de candidatos em busca de uma vaga nos 30 cursos de graduação presencial oferecidos pelo UNINTA. Entre os concorrentes estava o jovem Levi Silva Soares, que possui deficiência visual e recebeu todo o suporte para participar do processo seletivo.





Segundo a Coordenadora de Processos Seletivos do UNINTA, Profa. Me. Rita de Cássia, a instituição oferece estrutura para receber os candidatos da melhor forma. “O Levi iria fazer a prova na cidade dele, em Camocim, mas, nós achamos melhor trazê-lo para realizar a seleção aqui em Sobral, na sede do UNINTA, para que ele pudesse ter um suporte mais adequado”, colocou a Coordenadora.





Dentre as ações inclusivas, já que o candidato não domina o sistema braile, foi disponibilizado um professor para ler a prova pausadamente e assim o candidato entender as questões. Além do professor, o processo foi registrado com um gravador profissional e contou com o acompanhamento de uma psicopedagoga. Segundo a direção do UNINTA, em caso de aprovação e matrícula do candidato, todo o suporte para inclusão será mantido.





O Vestibular de Férias do UNINTA é realizado sempre no período do recesso acadêmico e é voltado para aqueles que perderam o vestibular tradicional. Porém, a prova permanece com o mesmo formato, composta por 60 questões de múltipla escolha contendo conhecimentos do Ensino Médio, além da aplicação de uma Redação em Língua Portuguesa, comum a todos os candidatos.