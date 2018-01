Vídeo desmente secretário de Segurança e comprova guerra de facções em Fortaleza

André Costa garante que no Ceará está tudo tranquilo e que só acontecem ações da GDE e do CV pontualmente.



O secretario de Segurança Pública, André Costa, mente. O Ceará vive uma guerra de facções. O vídeo abaixo mostra a retomada da comunidade Favelinha, no grande Jangurussu, em Fortaleza. Antes, ela era dominada pelos Guardiões do Estado (GDE). Depois de um confronto com o Comando Vermelho (CV), passou a ter um nova quadrilha de bandidos no comando: o CV.





Para melhor identificar-se, a GDE também é chamada por seus membros de Bonde 745, numa referência à ordem no alfabeto das letras G, D e E. Já o CV é identificado como “trem” ou 2. O símbolo do V é feito com dois dedos.





Assista ao vídeo:

FONTE: CEARANEWS7