VIOLÊNCIA AVASSALADORA EM SOBRAL!

Após registrar o primeiro homicídio do ano, nesta terça-feira (2), no bairro Terrenos Novos, em menos de 7 horas mais dois assassinatos ocorreram em Sobral.





O segundo crime de homicídio foi registrado nesta noite, no bairro Dom José. Por volta das 19h, um homem de 45 anos, identificado como Júlio César Leandro, foi assassinado a tiros na calçada da sua residência.





De acordo com testemunhas, dois homens armados atiraram contra a vítima.





O homem ainda foi socorrido para o Hospital Santa Casa de Sobral, mas não resistiu aos ferimentos. Já o terceiro homicídio ocorreu por volta das 20h, na rua Professor Sabóia, no bairro do Junco, nas proximidades do Estádio Municipal.





A vítima de apenas 20 anos foi identificada como Francisco Fábio Lima da Silva. Ele foi morto a tiros por dois indivíduos que dirigiam uma motocicleta. Ele morreu no local.





De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima respondia por vários crimes. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local interrogado testemunhas. De acordo com familiares, Fábio havia sido ameaçado de morte.





Dois suspeitos foram abordados pela PM. Não há informações se a dupla é a mesma que praticou o crime. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.





A Perícia Forense foi acionada e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Sobral. (SPN)