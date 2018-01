VIOLÊNCIA DESENFREADA EM SOBRAL: TERCEIRO HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO BAIRRO JUNCO; VÍDEO

O terceiro homicídio a bala foi registrado na Rua Professor Saboia (Rua do Açude), bairro Junco, por volta das 20h10 desta terça feira.





A vítima identificada por Francisco Fábio Lima da Silva, 20 anos, natural de Sobral, conhecido por "Fabinho", foi executada com vários tiros por dois criminosos que ocupavam uma motocicleta. Fabinho morreu no local. Os criminosos fugiram em rumo incerto.



Ressalta-se que a vítima já tinha passagem pela polícia.



As Polícias Civil e Militar foram acionadas para o local.





Sobral registrou nesta terça-feira (2), três homicídios a bala em menos de 24 horas.





