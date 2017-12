VIOLÊNCIA EM SOBRAL: CRIME DE HOMICÍDIO É REGISTRADO NA LOCALIDADE DE CEDRO (JAIBARAS)

A violência não dá trégua no município de Sobral!

O crime de morte aconteceu na noite deste domingo, dia 31, por volta das 17h, na localidade de Cedro, distrito de Jaibaras/Sobral. A vítima foi identificada por Elves Antônio dos Santos da Silva, 29 anos, natural de Sobral. Elves foi assassinado a golpes de faca.



O acusado foi identificado pela alcunha de "Loirinho". As Polícias Civil e Militar estiveram no local da ocorrência, realizando os procedimentos legais.



Uma equipe da Perícia esteve no local e encaminhou o corpo para ser necropsiado no IML de Sobral.



Sobral registrou 116 homicídios dolosos em 2017.



Veja mais detalhes na reportagem de Ivo Aragão: