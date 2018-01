VIOLÊNCIA: HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO EM TIANGUÁ

Um homicídio foi registrado na tarde desta terça (23), em Tianguá. A vítima trata-se de VANDERLAN LIMA DA SILVA, 27 anos, o qual tem passagem na policia por roubo e furto.





O crime ocorreu na rua Vicente da Costa Paixão, por volta das 13h50. O homem foi atingido com um tiro próximo ao peito e estava consciente, sendo socorrido pela equipe do Resgate ao hospital de Tianguá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada no hospital.





A Polícia já tem um suspeito do crime e faz diligencias no sentido de localizar e prender o criminoso.





Fonte: Ibiapaba 24 horas