VIOLÊNCIA SEM CONTROLE - CRIMINOSOS NÃO ENCONTRAM MÃE E EXECUTAM FILHA DE 13 ANOS

Bruna dos Santos Cavalcante, de 13 anos, foi morta a tiros na noite dessa terça-feira, 30, na rua Doutor Vale Costa, bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza.





O Jornal O Povo apurou que na segunda-feira, 29, aconteceu uma confusão na mesma rua onde ocorreu o crime e que a mãe de Bruna sofreu ameaças de morte. Por conta da confusão, as duas saíram de casa e estavam na residência de outra pessoa. No entanto, na noite dessa terça, a menina foi até a rua onde as duas moravam e acabou morta.





Conforme a fonte, a mãe não revelou à Polícia o motivo da confusão. Ela ainda informou à Polícia que a menina era usuária de drogas. Os moradores escutaram aproximadamente sete disparos.





A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local realizando os primeiros levantamentos acerca do crime.





Fonte: O Povo