Wagner desmascara Cid Gomes: "Me critica em público, mas tenta me comprar por fora"

O ex-governador Cid Gomes (PDT), em entrevista a Izaías Nicolau, disse que o deputado Capitão Wagner (PR) é oportunista e sem talento. “Se aproveita de um clamor, de um sentimento muito forte, que é essa coisa da insegurança, para fazer motivo eleitoral. Para mim é um oportunista. Não tem nenhum proposta para a segurança: zero. Ele não tem qualidade, não tem talento”.





Ao saber da declaração de Cid, Wagner usou as redes sociais para deixar o seu recado. Ele acredita que o ataque se deu porque seu nome está sendo cotado para concorrer o Governo pela oposição. “Oportunismo seria aproveitar a tentativa de cooptação das pessoas que eles mandaram conversar comigo, para oferecer uma aproximação. Me ofereceram cargos, me ofereceram dinheiro, me ofereceram um bocado de coisa. Me pergunta se eu aceitei. Aceito não, porque eu não me deixo vender. Diferente de Cid Gomes, que não sabe estar longe do poder”.





