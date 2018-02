67 pessoas são detidas em "Carnaval do Comando Vermelho"

Conforme a Polícia Militar, uma arma de fogo de uso restrito foi encontrada. As diligências aconteceram no bairro Padre Andrade.

Um grupo de 67 pessoas foi detido pela Polícia Militar, no início da noite deste sábado (10), no bairro Padre Andrade. Conforme o major Marchezan Nacarato, que está à frente da operação nomeada 'Fineias 3' e responsável pela Área Integrada de Segurança (AIS) 6, os suspeitos afirmaram estar promovendo um 'Carnaval do Comando Vermelho'.





Segundo a Polícia Militar, o local da festa proibida foi localizado pela Inteligência da PMCE. Os militares flagraram dezenas de adolescentes comercializando e consumindo bebidas alcoólicas. Na festa, também foi apreendida uma arma de fogo roubada de um PM.





"Todos estão detidos e serão conduzidos para a DCA. Tem muito menor de idade nesse meio. Eles se intitulam da facção e alguns estão com cabelo pintado de vermelho. A operação é do 18º Batalhão da PM. 36 militares foram até esse trecho da Avenida Tenente Lisboa, perto da passarela do trilho", contou o oficial.





O major afirmou que as diligências tiveram início às 8h e as capturas começaram a acontecer às 17h. Por volta das 20h30, os militares permaneciam aguardando um ônibus para levar todos os suspeitos até a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).





Nacarato ressaltou que alguns dos detidos devem ser autuados por associação criminosa, porte ilegal de arma e perturbação do sossego alheio. Sobre o elevado número de capturados, o oficial destacou que nem todos devem ser mantidos presos, mas "por parte da PM, a obrigação foi cumprida".









Criminalidade





O responsável pela AIS 6 acrescentou que esta já era uma operação prevista para acontecer durante o Carnaval. O oficial salientou que nem todos os detidos são moradores do Padre Andrade, mas, no geral, residem nos bairros adjacentes.





"Agora cabe a Polícia Civil individualizar os flagrantes. Em janeiro, a nossa área teve redução dos índices de criminalidade. Estamos caminhando e trabalhando para uma nova redução neste mês de fevereiro. Estamos fortalecendo a segurança de toda a área", afirmou Marchezan Nacarato.





