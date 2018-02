A SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL AGONIZA!

Internauta denuncia a precariedade na saúde pública do município de Sobral.

Veja a reclamação do leitor na íntegra:

"Paciente com CA no reto há 8 meses não tem nenhuma assistência do município.

O paciente é do pequeno distrito de Boqueirão.









A medicação q ele precisa custa apenas 17 reais q alivia dores e inflamação.









Já o remédio Dimorf 60mg, que custa R$200 q faz dormir e um inflamatório mais forte ele ainda não teve acesso

Vale lembrar q o município não deu até agora a devida assistência."