ACIDENTE ENVOLVENDO POLICIAL DO RAIO É REGISTRADO NO CAMPO DOS VELHOS

Um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado na tarde deste sábado, dia 3, nas proximidades da estação do VLT do bairro Campo dos Velhos.





Dois motociclistas se envolveram no acidente, onde um dos condutores (policial militar do RAIO) sofreu várias lesões pelo corpo e foi socorrido por uma equipe do SAMU para o hospital Santa Casa. O outro motociclista sofreu apenas escoriações leves pelo corpo.





Policiais Militares do RAIO estiveram no loca da ocorrência, prestando auxílio aos envolvidos no sinistro.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Jorge Alves