Adolescente é sequestrado e morto por ter decidido sair de uma facção criminosa em Fortaleza

Um adolescente de 17 anos foi sequestrado de sua residência, na noite desta quarta-feira (7), na periferia de Fortaleza, e assassinado após sofrer torturas. O crime teve como motivo uma decisão que a própria vítima havia tomado dias antes do fato: o rapaz decidiu sair das fileiras de uma facção criminosa que atua no bairro onde ele morava.





O corpo do garoto identificado como Samuel Nascimento da Silva, 17, foi jogado de um carro na esquina das ruas Barra Vermelha e Mirtes Cordeiro, na Granja Lisboa (Grande Bom Jardim), por volta de 18h50, segundo relato dos moradores à Polícia.





O cadáver estava com as mãos e pés amarrados e amordaçado. Na cabeça um ferimento à bala, indicando uma execução sumária: fuzilamento. O jovem foi “julgado” pelo tribunal do crime da facção da qual pertencera e decidiu abandonar.





Assustado, moradores não quiseram falar com a Polícia ou com a Imprensa. Temem represálias das facções que disputam à bala aquele território. Familiares do rapaz acompanharam de perto os trabalhos da Perícia Forense e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no local, mas também não quiseram falar.





Outros casos





Na noite de ontem, a Polícia registrou também mais quatro assassinatos em Fortaleza. Às 18 horas, no bairro José Bonifácio. Às 20:16, no Centro da cidade. Às 21:07 na Granja Portugal e às 21h50 no bairro Carlito Pamplona.





Veja os registros de homicídios no Ceará nesta quarta:feira:





1 – Centro (faca) – às 6:03

2 – Mondubim (bala) – às 6:39

3 – Bom Jardim (bala) – às 7:16

4 – Chorozinho (bala) – às 15:34

5 – Juazeiro do Norte (bala) – às 17:30

6 – José Bonifácio (bala) – às 18:00

7 – São Luís do Curu (bala) – às 18:20

8 – Granja Lisboa (bala) – às 18:49

9 – Centro (bala) – às 20:16

10 – Granja Portugal (bala) – às 21:07

11 – Aquiraz (bala) – às 21:23

12 – Carlito Pamplona (bala) – às 21:50

13 – São Gonçalo do Amarante (bala) – às 22h20