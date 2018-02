AGENTE PENITENCIÁRIO É PRESO NO IPPOO2 COM CELULARES PARA ENTREGAR A DETENTOS

Um agente penitenciário preso na tarde desta quarta-feira (14) no IPPOO2 com vários celulares e acessórios para entregar aos presos daquela unidade prisional. O agente já vinha sendo investigado pela direção do IPPOO2, e na manhã de hoje, o chefe de segurança e disciplina da unidade o abordou encontrando dentro do bornal celulares e acessórios. Foi achado ainda no carro do servidor outros aparelhos celulares.





O agente Penitenciário Rodrigues, é lotado na Cadeia Pública de São Gonçalo, mas estava fazendo extra no IPPOO2.





Na última da fuga ocorrida no IJF ele era o responsável pela escoltava do preso no dia. Além disso, fugas e outros sinistros que ocorreram na CP de São Gonçalo, coincidentemente também ocorreram no plantão do agente.





Via Polícia Civil do Ceará em Ação