ATENÇÃO! Destacamento da Polícia Militar de Alcantaras promete fiscalizar o trânsito da cidade

O Subtenente Francisco Lindon Johnson Vasconcelos, assumiu na quinta-feira (01), o comando do Destacamento de Polícia Militar da cidade de Alcântaras. O Subtenente Johnson é bastante atuante e tem o reconhecimento da população pelo seu trabalho na Polícia Militar há mais de 30 anos de ótimos serviços prestados à sociedade.





O PM, já havia comandado o destacamento policial do Município de Alcântaras, o que fez reduzir o índice de violência e criminalidade à época. Agora, foi convidado a retomar ao comando do destacamento, e promete enfrentar novos desafios, como a fiscalização do trânsito na cidade.





O município de Alcântaras, conta com uma frota de veículos registrados na ordem de 3.736 veículos, onde 75% desse montante são de motocicletas. Por conseguinte, o número de acidentes envolvendo motociclistas no município também é maior.





O novo comandante, já anuncia uma campanha educativa de 90 dias, com blitzs educativas para realizar as abordagens e fortalecer o uso regular do capacete. Após esse período, os motoristas deverão ficar atentos à legislação de trânsito, durante as abordagens da Polícia Militar, que serão exigidas os equipamentos e documentações necessárias.





O Subtenente Johnson, é conhecido como "linha dura" e não vai dar trégua para os que desobedecerem às leis de trânsito. Os moradores da cidade devem ficar atentos para evitar que seus transportes sejam recolhidos.









Serviços





Destacamento de Polícia Militar da cidade de Alcântaras

Comandante: Subtenente Francisco Lindon Johnson Vasconcelos.

Contatos: Telefones: (88) 988390117 ou 993796737 e ainda o 190.