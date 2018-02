ISSO É MUITO GRAVE! É UM CASO DE SAÚDE PÚBLICA: GRANJA PROVOCA CAOS A MORADORES DO BAIRRO COELCE; ASSISTA

No bairro da Coelce, na Rua Artur da Silveira Borges tem uma granja que abate de frangos em local e condições precárias, que joga restos de sangue e dejetos de aves abatidas em esgoto a céu aberto. A podridão e falta de higiene afetam os moradores, pois a granja funciona em local inapropriado e estritamente familiar, onde residem crianças idosos e que já foram acometidos de doenças em virtude das péssimas condições sanitárias do local. Já foram feitas várias reclamações a Vigilância Sanitária e ao Ministério Público, mas a granja ignora e continua em pleno funcionamento, mesmo tendo uma placa de aluga-se, como forma de "camuflar" o abate de aves em condições deploráveis, que agride a saúde pública. Os moradores clamam pela saída da granja do local inapropriado e sem as mínimas condições de funcionamento.





Os moradores solicitam ao prefeito Ivo Gomes a retirada da granja, pois nem o MP e nem a Vigilância Sanitária resolveram o problema.

Fonte: Sobral 24 horas