A onda de violência na cidade de Forquilha é avassaladora!

Na tarde da última terça-feira (20), por volta das 16h20, dois indivíduos armados com armas de fogo em uma motocicleta, perpetraram um roubo a uma mulher em plena luz do dia, bem no centro da cidade. Os criminosos levaram o celular e a bolsa da vítima com vários pertences. A PM foi acionada, mas os assaltantes não foram localizados.