BANDIDOS "PINTAM E BORDAM" NO INTERIOR DO CEARÁ

Um caminhão da Liquigás carregado com 100 botijões de gás foi roubado por volta das 11h da manhã de ontem (16), na estrada que liga a CE 178 à comunidade de Chora, zona rural de Santana do Acaraú, segundo declaração da PM, três homens armados renderam o motorista e levaram o veiculo com a carga.





A Polícia Militar (PM), através dos soldados Miranda, Batista e P. Mariano foram ao local e conseguiram recuperar a carga com 96 botijões e o valor de R$ 500 reais. Os ladrões conseguiram fugir pelo mato.





A PM continua realizando diligências na tentativa de identificar e prender os ladrões.









Mais roubo





Motocicleta tomada de assalto - Segundo declaração de moradores, uma professora foi a mais nova vítima de assalto, teve sua motocicleta roubada na manhã desta sexta-feira (16) quando chegava a sede do Distrito de Parapuí. Não há informações sobre o paradeiro dos ladrões.





(Com informações do portal Tribuna dos Vales)