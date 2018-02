Brasil: Promotora do Amazonas diz que homem que atirou contra viatura não deve ser preso

No estado do Amazonas, durante patrulhamento de rotina, policiais que realizavam rondas ostensivas, ao tentarem abordar elementos em atitude suspeita foram surpreendidos por disparos de arma de fogo.





Os policiais reagiram à agressão e conseguiram prender os meliantes em flagrante, conduzindo os marginais até a delegacia da seccional para lavratura do flagrante.





Transcorrendo o trâmite legal, o delegado oficiou ao Juiz da comarca à respeito da autuação e solicitou a prisão preventiva de Heliton e Jhenifer mas, para a surpresa do delegado, quem deveria defender a Lei e zelar pelo seu cumprimento, pediu que não fosse concedida a prisão preventiva dos acusados, pois ao efetuar os disparos contra os policiais eles não incorreram em crime.





Em parecer da Promotoria de Justiça, representante do Ministério Público, a Promotora Laís Rejane de Carvalho recomendou a não concessão da prisão preventiva dos acusados alegando que os acusados não tiveram a intenção de matar, “mas sim uma tentativa de afugentar os policiais do local, com o tiro disparado na direção à parte dianteira do veículo.”, disse a promotora.





Vejam o relatório: