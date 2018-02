Bruna Marquezine revela porque sempre termina o namoro com Neymar e dá o que falar na web

Parece que acabaram-se os mistérios. Chegou ao fim as dúvidas a respeito do conturbado relacionamento de Neymar Jr. e Bruna Marquezine. A atriz finalmente explicou o porquê de tantas idas e vindas no namoro do casal, que reatou recentemente, diga-se de passagem. Se você é um daqueles que adora vê-los juntos, ficou mais fácil a torcida, sabendo o motivo que sempre os separa.





Em conversa Com Giovana Ewbank, Bruna explicou que o motivo de tantos términos é a falta de maturidade do casal. Não é fácil lidar com a distância, com a mídia e com muita gente que acaba se envolvendo na relação. Esse tipo de coisa sempre interfere e acaba fazendo com que os dois se separem.





Entendido o que os separa, é hora de saber o que faz com que os dois fiquem juntos novamente. A pergunta é feita e eis a resposta da atriz: “Não sei te explicar direito o que é. Eu acredito que é amor de verdade”. “Acredito muito em Deus, na bíblia diz que ‘Deus é amor’. Toda vez que sinto amor por alguém, ou alguma coisa, eu me sinto próxima a ele. Uma sensação de paz e preenchimento inexplicável. E sinto isso com ele. E a gente sempre sentiu isso, se amou muito”





Durante a entrevista, o jogador aparece em um vídeo com um recado todo apaixonado e cheio de declarações de amor. Ao ver o namorado, que está treinando fora do país, ela fica muito emocionada e não consegue conter as lágrimas.





O casal passou férias juntos em Fernando de Noronha, e os momentos são lembrados e citados por ele no vídeo. O jogador diz ter vivido os melhores momentos de seu relacionamento nestes últimos dias e fala da saudade que está sentindo. Ele se despede com um “Eu te amo” todo apaixonado e ela fica chorando no colo da amiga e apresentadora.





Fonte: Virgulistas