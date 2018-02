Cabo Sabino acusa CGD de prestar “desserviço” ao deter policiais : "absurdo"

Segundo parlamentar, agentes foram autuados por tortura de menores, ligados à GDE, baseados apenas em palavra de um membro da facção, sem chance de defesa.

O deputado federal Cabo Sabino (PR) saiu, nesta sexta-feira (2), em defesa dos quatro policiais militares que estão sendo autuados por tortura contra três menores ligados á facção Guardiões do Estado (GDE). Segundo o parlamentar, os policiais foram autuados em flagrantes por tortura e tráfico baseado apenas na denúncia de um “traficante”: “isso é um absurdo”.





Os três menores seriam os responsáveis por gravar, na calçada do 22º Batalhão da Polícia Militar, no bairro Papicu, a sigla da GDE. Segundo o parlamentar, após serem reconhecidos por um traficante que estava dando depoimento na sede da CGD, onde os policiais estão detidos, foi feita uma vistoria na viatura dos agentes, onde foram encontrados “papelotes” de cocaína e “balas” de crack, que teriam sido encontradas com os menores, segundo os policiais.









Desserviço:





O parlamentar afirmou que a Controladoria Geral de Disciplina (CGD) está prestando um “desserviço” à sociedade ao confiar mais na palavra de um traficante que estaria “se fazendo de vítima”, do que no comandante do 22º BPM, que teria ido à CGD reforçar a versão dos policiais, que a droga estava com os menores e que os criminosos estavam detidos no BPM.





Confira: