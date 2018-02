Camilo diz que anunciará o reajuste dos servidores públicos estaduais na próxima semana

Ao ser questionado pelo Diário do Nordeste sobre o reajuste salarial dos servidores públicos estaduais para este ano de 2018, o governador Camilo Santana (PT) disse, no início da tarde desta sexta-feira, na Assembleia Legislativa, que fará o anúncio na próxima semana. Sobre percentuais, o chefe do Executivo Estadual se limitou a dizer que será retroativo a janeiro. Ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Zezinho Albuquerque (PDT), Camilo olhou para o colega e confirmou que “em breve” mandará a Mensagem para apreciação dos deputados.