CAMOCIM: TEMPORAL IMPEDE SHOWS MUSICAIS DA TERÇA DE CARNAVAL

Uma forte chuva, com bastante vento, ocorrida na noite desta terça-feira (13) acabou ocasionando o cancelamento das apresentações musicais do carnaval, na Praça de Eventos do Odus, em Camocim. Os equipamentos eletrônicos ficaram bastante comprometidos com o temporal. O palco também sofreu com a ventania.





Em nota, a comissão organizadora informou que o cancelamento foi decidido após reunião com as Forças de Segurança (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará).





A medida preventiva visou a segurança de músicos e foliões. Camocim promoveu mais uma vez um dos maiores carnavais do Ceará, levando alegria e inúmeras opções de lazer para milhares de visitantes, fato que certamente irá se repetir no ano que vem.





Fonte: Camocim Online