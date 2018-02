Capitão da PMDF é preso com drogas em bloco de Bell Marques, na Bahia

Na abordagem, os militares apreenderam uma caixa com oito comprimidos e duas ampolas contendo um pó branco.

O capitão da Polícia Militar do Distrito Federal Joel Cordeiro Raphael, 30 anos, foi preso na noite desse sábado (10/2), em Salvador. De acordo com a Polícia Militar da Bahia, Raphael estava com um amigo no show do cantor Bell Marques, ex-Chiclete com Banana, quando foi flagrado com um pó branco semelhante a cocaína e uma caixa de comprimidos parecidos com ecstasy.

Os militares do quartel da Barra do Tarrachil relataram que viram Raphael inserindo algo nas narinas. Na abordagem, os PMs apreenderam duas ampolas em formato de cachimbo contendo um pó branco e um recipiente com oito comprimidos.





O amigo do policial, Ricardo Patrese de Souza, 27 anos, também foi preso. Ele estava com um saco que continha um pó rosa, aparentando ser da mesma substância dos comprimidos encontrados com o oficial da PMDF.

Ainda segundo a polícia da Bahia, os homens foram conduzidos à Central de Flagrantes. O delegado da Polícia Civil Samuel Levi da Silva Rodrigues Freire lavrou Termo Circunstanciado de Ocorrência. Após se comprometer a se apresentar à Justiça, a dupla foi liberada. A Polícia Militar do Distrito Federal confirmou o caso ao Metrópoles e afirmou que o fato será apurado pela corregedoria.