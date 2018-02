Capitão Wagner muda plano sobre futuro e decide disputar Abolição contra Camilo

Decisão foi anunciada após reunião realizada na manhã deste domingo (18) entre o vice-prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e o ex-governador Lúcio Alcântara.





Após reunião realizada na manhã deste domingo (18) na residência do vice-prefeito de Maracanaú e presidente de honra do PR, Roberto Pessoa, o deputado estadual Capitão Wagner bateu o martelo e decidiu que vai entrar na disputa ao Palácio da Abolição.





Durante o encontro, que contou também com a presença do ex-governador Lúcio Alcântara, ficou definido que o parlamentar é o melhor nome da oposição com condições de concorrer contra o governador Camilo Santana (PT). A chapa do candidato Capitão Vagner está formada: seu vice deverá ser o executivo do Grupo Dias Branco, Geraldo Luciano, do PSDB, e os dois candidatos ao Senado serão: Domingos Filho e o advogado Caio Asfor.