Carro atravessa muro e seis pessoas ficam feridas em acidente em Fortaleza

O veículo ficou preso na estrutura. O Samu prestou socorro às vítimas.

Seis pessoas ficaram feridas em um acidente na Avenida Raul Barbosa na manhã deste domingo (25). Um carro bateu e atravessou um muro, no entrocamento da Raul Barbosa com a Via Expressa.





O acidente ocorreu por volta das 6h, e o veículo ficou preso na estrutura.





Uma ambulância do Samu prestou os primeiros socorros às vítimas. E a Perícia Forense foi ao local para investigar as causas do acidente. A Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) também esteve no local.









