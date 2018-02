CAUCAIA: Bando armado invade escola e assalta estudantes e professores

Conforme a Polícia Militar, todos os criminosos estavam encapuzados. Até a publicação desta matéria, nenhum dos suspeitos havia sido capturado.

Um bando armado invadiu a Escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental Marieta Mota Gois, no Garrote, Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Conforme a Polícia Militar, a ação aconteceu na tarde desta terça-feira (27). Estudantes e professores tiveram os pertences roubados.





De acordo com informações da 1ª Cia do 12º Batalhão de Policiamento Militar, por volta das 15h, cinco homens encapuzados invadiram a escola. A quadrilha teria entrado em diversas salas de aulas e anunciado os assaltos. Até o momento, não foi apurado a quantidade dos objetos levados.





Segundo a Polícia Militar, as aulas foram encerradas e os alunos liberados logo após o ataque. A PM também informou que o bando já foi identificado e não pertence a nenhuma facção criminosa. As diligências permanecem no intuito de capturar os responsáveis pelo crime. (Diário do Nordeste)