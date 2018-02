CEARÁ ATINGE MÉDIA DE 15 HOMICÍDIOS POR DIA EM JANEIRO

O número de homicídios em janeiro cresceu 38,1% em relação ao mesmo mês de 2017 e chegou a 482 assassinatos em 31 dias no Ceará. É o segundo maior número já alcançado em um único mês, atrás apenas de outubro do ano passado, quando 517 pessoas foram mortas.





A média de homicídios no último mês foi superior a 15 pessoas por dia. O índice de assassinatos por dia é superior ao total de pessoas mortas na chacina de Cajazeiras, maior matança já registrada na história do Estado.









Menor número dos últimos nove meses





Apesar do resultado negativo no Estado, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social comemorou os dados em Fortaleza, que obteve melhor resultado desde abril último, ou seja, o menor índice de homicídios em nove meses. No mês passado aconteceram 164 CVLis na Capital. Já em abril último, 141. Das 22 áreas integradas de Segurança (AIs) do Estado, oito apresentaram queda ou empate no registro de CVLIs no mês passado se comparado com o mesmo mês de 2017. Na Capital, foram cinco AIS.





As apreensões de arma de fogo cresceram 11,8% no estado em janeiro último comparado com o primeiro mês de 2017, passando de 594 unidades apreendidas no Ceará para 664. Já o número de prisões e apreensões em flagrante saltou 47,8%, indo de 1.296 para 1.916.





CVP





O índice de CVP-1, que inclui roubo a pessoa, roubo de documentos e outros tipos de roubos registrou diminuição de 10,8% em comparação aos números de janeiro de 2017. Saindo de 5.092 registros para 4.544 casos. A redução também aconteceu nos índices da Capital (-5,3%), no Interior Sul (-34,8%) e da Região Metropolitana de Fortaleza (-13,8%).





Já o CVP 2, que inclui os índices de roubo de carga, roubo com restriçãod e liberdade da vítima, roubo a residência, roubo de veículo e roubo a banco, na Capital reduziu 2,1% e no Interior Sul, 30,3%. No Estado, o CVP-2 aumentou 5,3%, saindo de 969 casos, em 2017, para 1.020 registros no ano passado.





Fonte: O POVO