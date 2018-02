Ceará registra mais de 100 assassinatos em apenas sete dias de fevereiro. No ano, já são 629 homicídios

Um flanelinha foi morto nas primeiras horas da madrugada desta quarta-feira (7), na Rua Senador Pompeu, em pleno Centro de Fortaleza. Ele acabou se tornando a centésima vítima da violência armada no Ceará em apenas sete dias do mês de fevereiro de 2018. Porém, já nesta manhã, outro homem foi executado, a tiros, no bairro Bom Jardim. Com esses dois crimes, subiram para 629 os assassinatos no Ceará neste começo de ano. Foram 528 em janeiro e mais 101 neste início de fevereiro.





Em janeiro, foram registrados 167 crimes de morte na Capital, outros 160 na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e mais 201 no interior do estado, sendo 103 na Região Norte e outros 98 na Sul, conforme a divisão feita no estado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para fins estatísticos. A média/dia registrada em janeiro foi de 17 assassinatos a cada 24 horas.





Com 101 homicídios em apenas sete dias de fevereiro, o estado avança para bater novo recorde de assassinatos em 2018, a continuar o ritmo atual da incidência criminal. Em 2017, o Ceara bateu seu próprio recorde desde o início da contagem dos Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs). Foram, nada menos, que 5.144 homicídios, embora a SSPDS tenha informado o número 5.134.





Esse número oficial (5.134) poderia ser bem maior se fossem levados em conta na contagem oficial os casos de homicídios que ocorrem dentro das cadeias e as mortes ocorridas em confrontos policiais com bandidos. Em 2017, foram 161 óbitos em casos de intervenção policial e mais 38 assassinatos dentro das unidades do Sistema Penitenciário cearense (presídios, penitenciárias e Cadeias Públicas). Se somados os mortos nas três situações, a estatística alcançaria, nada menos, que 5.333 mortos.





Neste início de fevereiro, entre os dias 1º e 7, foram 101 assassinatos registrados no Ceará, distribuídos por área da seguinte forma: Capital (34 homicídios, latrocínios e casos de lesão corporal seguida de morte), Região Metropolitana de Fortaleza (28), Interior Norte (16) e Interior Sul (23).





Mais recentes





Nas últimas 24 horas (a partir de zero hora de terça-feira, dia 6), o Ceará registrou 19 assassinatos nos seguintes locais: na Capital, nos bairros Quintino Cunha, Barra do Ceará (comunidade Goiabeiras), Mondubim, Vila União, Ancuri (duplo homicídio), Cajazeiras, Centro e Bom Jardim. Na RMF nos Municípios de Maracanaú, Horizonte, Guaiúba e Caucaia. No Interior Norte, nos Municípios de Sobral (lesão corporal seguida de morte ocorrida em Ubajara) e Tamboril.





No Interior Sul, os mais recentes casos de assassinatos ocorreram nos seguintes Municípios, Jucás, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte e Catarina.





(Jornalista Fernando Ribeiro)