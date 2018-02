"CHUVA" DE BALAS DEIXA UM MORTO E OUTRO GRAVEMENTE LESIONADO NO SINHÁ SABÓIA

Mais um homicídio a bala é registrado na madrugada deste domingo (25), na cidade de Sobral. O crime de morte aconteceu na Cohab 2, bairro Sinhá Sabóia. A vítima foi identificada como Francisco Gomes Duarte, 35 anos, conhecido por "Netinho", residia no Conjunto Santo Antônio. O crime aconteceu no bar "Cantinho de Jander"





Dois indivíduos armados em uma motocicleta chegaram no bar "Cantinho do Jander" e efetuaram uma rajada de balas, atingindo dois homens. As vítimas foram socorridas por ambulâncias da unidade mista de saúde do Sinhá Sabóia para o hospital Santa Casa. Um das vítimas, identificada por "Netinho", não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O outro indivíduo baleado foi atingido nas costas e permanece internado.





As polícias civil e militar estão realizando diligências, na tentativa de prender os criminosos.





Mais informações a qualquer momento.