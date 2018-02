"CHUVA" DE BALAS EM FORQUILHA DEIXA JOVEM GRAVEMENTE FERIDO

A onda de violência que assola o município de Forquilha é preocupante.





Mais uma tentativa de homicídio foi registrada na noite de ontem (22), no bairro Cidade de Deus. Dois indivíduos desconhecidos em uma motocicleta efetuaram vários tiros contra um jovem que estava na calçada de sua residência. A vítima foi alvejada no abdômen, no pescoço e no braço.





A vítima foi identificada como Raimundo Heleno Sousa Chaves, 23 anos, natural de Forquilha. O jovem foi socorrido para o hospital Santa Casa, onde permanece internado. Raimundo Helena já tem passagem pela polícia por tráfico ilícito de drogas.





Os criminosos fugiram e não foram localizados pela polícia.

Vítima: Raimundo Heleno Sousa Chaves