"CHUVA" DE BALAS EM FORQUILHA DEIXA DOIS JOVENS MORTOS

O fato aconteceu na noite de ontem, dia 17, por volta das 23h50, na localidade Campo Novo, em Forquilha





Segundo informações de testemunhas, dois jovens estavam em um bar, quando foram surpreendidos por indivíduos desconhecidos, que efetuaram vários disparos de arma de fogo, alvejando os jovens. Um morreu no local e outro foi socorrido ainda com vida para o hospital.





As vítima foram identificadas como: o Matheus da Geane, baleado nas costas e veio a óbito no local. A outra vítima foi identificada por Eduardo, conhecido por "Dudu", que ainda foi socorrido com vida para o hospital Santa Casa de Sobral, mas na manhã deste domingo, dia 18, veio a óbito.