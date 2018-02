Chuvas atingem 59 municípios do Ceará; a maior precipitação foi em Pindoretama com 104 mm

A maior precipitação foi observadas em Pindoretama, com 104 milímetros.



Cerca de 59 municípios do Estado registraram chuva entre 7h deste domingo (11) e 7h desta segunda (12). É o que revela a Fundação Cearense de Metereologia e Recursos Hídricos (Funceme).





A maior precipitação foi observadas em Pindoretama, com 104 milímetros (mm). Em seguida, aparecem Tianguá (75 mm), Granja (72 mm), Beberibe (72 mm) e Crateús (61 mm). Na capital cearense, o volume de chuva registrado foi de 50,6 milímetros.





O Litoral Norte foi a região do Ceará com mais municípios registrando chuva, a qual foi observada em todas as 13 cidades que compõe a localidade. A região da Ibiapa também se destaca, tendo chovido em 10 municípios.





Confira as 10 maiores chuvas deste sábado e domingo:

Fonte: Diário do Nordeste

1a. Foto ilustrativa