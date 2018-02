Ciopaer realiza transporte aeromédico de paciente com tumor

Durante o trajeto, a jovem foi acompanhada por médicos e enfermeiros.

A equipe da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), em uma operação integrada entre as bases de Fortaleza e Juazeiro do Norte, realizou neste domingo (4), a remoção aeromédica de uma paciente de 21 anos, acometida de um tumor cerebral, de Salitre, 520 km da capital, para o Hospital Geral de Fortaleza, no Papicu.





A remoção foi realizada em dois momentos. Na primeira, a paciente foi levada pela aeronave Fênix 03, de Salitre para Juazeiro do Norte. Na segunda etapa, foi levada do Cariri para a capital. De acordo com a Ciopaer, como duas aeronaves foram utilizadas, o tempo para atendimento foi otimizado.





A paciente foi conduzida para realização de exames e provável neuro-cirurgia. Durante todo o trajeto foi acompanhada por médicos e enfermeiros integrantes da parceria CIOPAER/SAMU.





(Cnews)